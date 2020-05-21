2020-05-21T10:06:23+03:00
Общество

1 июня юным волгоградцам подарят онлайн путешествие в цирк

Династия Довгалюк запустила Всероссийскую акцию «Цирк – детям!»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Цирк династии Довгалюк подарит представление детям. Фото: dovgalukcircus.ruЦирк династии Довгалюк подарит представление детям. Фото: dovgalukcircus.ru
Изменить размер текста:

В День защиты детей 1 июня 2020 года юные волгоградцы и не только увидят цирковое представление, не выходя из дома. Для ребят выступят артисты цирка династии Довгалюк. Они приехали на гастроли в Волгоград еще в марте и застряли у нас из-за режима самоизоляции по коронавирусу. Цирк закрыт для посещений, но артисты продолжают работать и репетировать, чтобы 1 июня показать представление онлайн для детей из разных городов России. Планирует пообщаться с ребятами в рамках акции и народный артист РФ Эдгард Запашный.

Как рассказал «КП-Волгоград» основатель династии Николай Довгалюк, в День Победы в 2018 году артисты цирка-шапито из Читы отправились в большой десятилетний тур. Волгоград стал 24 городом, куда приехала труппа. И в каждом из них в рамках акции «Цирк – детям!» на представление бесплатно приглашают воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров.

- Мы непременно пригласим волгоградских детей в цирк, когда снимут ограничения, - заверяет Николай Довгалюк.

А пока представление с участием тигров, львов и пум покажут посредством телемоста, который соединит Волгоград и Волжский, Москву и Читу, Абакан и Находку. Посмотреть цирковое шоу можно будет 1 июня в Инстаграм, на YouTube и в эфире местного телевидения. В рамках акции также устроили конкурс рисунков - победителям их работы вернут с «автографом» львицы Груши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти попросят полицию жестче наказывать волгоградцев за нарушения режима по COVID-19
Злоупотребляют: ТРЦ в Волгограде по-прежнему под запретом
Волгоградских подростков не оштрафуют за прогулки и отсутствие маски
Под Волгоградом прокуратура помогла инвалиду получить прогулочную коляску
Волгоградский бизнес получил субсидии на 330 миллионов
В Волгограде директор офиса «Билайн» украла 70 тысяч рублей клиентов
На юге Волгограда строят проезд по улице Родниковой
Коронавирус в Волгоградской области: еще 82 заболевших
Студентам Волгограда предложили разработать проект кафе в пойме Царицы
В Волгограде на 74% обвалился рынок автокредитов
1 июня юным волгоградцам подарят онлайн путешествие в цирк
Под Волгоградом супруги «проели» пенсию женщины, потерявшей карточку
Общественная палата Волгограда поддержала чиновников в деле о сносе конюшен и готова пристроить лошадей
По пять лет тюрьмы: под Волгоградом браконьеры незаконно поймали 200 кило рыбы
В Волгограде посадили таджика, трижды незаконно пробравшегося в Россию
За сутки патрули встретили 125 нарушителей режима
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 мая: полиция проверяет волгоградцев на наличие маски и перчаток
В Волгограде строительное предприятие сливало отходы в Мокрую Мечетку
В Волгограде солдату дали четыре года за то, что пырнул ножом сослуживца