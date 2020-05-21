1 июня юным волгоградцам подарят онлайн путешествие в цирк

21 Май 2020 2020-05-21T10:06:23+03:00

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В День защиты детей 1 июня 2020 года юные волгоградцы и не только увидят цирковое представление, не выходя из дома. Для ребят выступят артисты цирка династии Довгалюк. Они приехали на гастроли в Волгоград еще в марте и застряли у нас из-за режима самоизоляции по коронавирусу. Цирк закрыт для посещений, но артисты продолжают работать и репетировать, чтобы 1 июня показать представление онлайн для детей из разных городов России. Планирует пообщаться с ребятами в рамках акции и народный артист РФ Эдгард Запашный.

Как рассказал «КП-Волгоград» основатель династии Николай Довгалюк, в День Победы в 2018 году артисты цирка-шапито из Читы отправились в большой десятилетний тур. Волгоград стал 24 городом, куда приехала труппа. И в каждом из них в рамках акции «Цирк – детям!» на представление бесплатно приглашают воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров.

- Мы непременно пригласим волгоградских детей в цирк, когда снимут ограничения, - заверяет Николай Довгалюк.

А пока представление с участием тигров, львов и пум покажут посредством телемоста, который соединит Волгоград и Волжский, Москву и Читу, Абакан и Находку. Посмотреть цирковое шоу можно будет 1 июня в Инстаграм, на YouTube и в эфире местного телевидения. В рамках акции также устроили конкурс рисунков - победителям их работы вернут с «автографом» львицы Груши.

ИСТОЧНИК KP.RU