2020-05-21T09:19:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом супруги «проели» пенсию женщины, потерявшей карточку

Возлюбленным грозит по пять лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Супруги из Суровикино стали фигурантами уголовного дела по статье за мошенничество. В начале 2020 года они нашли банковскую карточку и решили, что раз ничья, значит можно шиковать. Хотя по закону даже найденное чужое имущество лучше либо отнести в полицию, либо не трогать вообще – могут привлечь за кражу. На удачу карта оказалась с функцией бесконтактной оплаты. 29-летний мужчина и его 35-летняя возлюбленная прокатились по магазинам, на заправку, в аптеку, набрав товаров на 5 тысяч рублей. Позже сообщники выбросили улику.

В это же время в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка, потерявшая карточку. Найти супругов оказалось несложно, да они и не скрывались. Известие об уголовном деле ошарашило, они поспешили вернуть потраченные средства. Но ответственность за легкомысленное поведение понести придется.

- Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд Суровикинского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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