По пять лет тюрьмы: под Волгоградом браконьеры незаконно поймали 200 кило рыбы

21 Май 2020 2020-05-21T09:01:22+03:00

Мужчины нанесли ущерб природе, по подсчетам экологов он оставил почти 160 тысяч

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Правоохранители серьезно взялись за браконьеров: рейды «Путина» в Волгоградской области продлятся до 16 июня. Это второй этап профилактических мероприятий, по результатам которых сотрудники полиции возбудили не одно уголовное дело. Некоторым грозят реальные сроки за незаконный вылов рыбы.

На днях поймали несколько жителей Калача, которые в акватории Верхнего Плеса Цимлянского водохранилища выловили около 200 кило рыбы. Кончено, использовали запрещенные сети. Ущерб от их деятельности составил почти 160 тысяч рублей.

- За незаконный вылов водных биологических ресурсов законодательством предусмотрена ответственность от штрафа в размере до одного миллиона рублей, вплоть до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Рыбаков настоятельно просят не нарушать законы. За их соблюдением следят сотрудники Главка, ФСБ и Росрыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU