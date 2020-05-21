В Волгограде посадили таджика, трижды незаконно пробравшегося в Россию

21 Май 2020 2020-05-21T08:43:47+03:00

Мигранта выдворяли, а он снова и снова тайком пересекал границу

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36-летний житель Республики Таджикистан настырно пытался попасть в Россию, его выдворяли, а он опять возвращался, причем уже тайком. Теперь его «мечта» осуществилась – ближайшие 9 месяцев он проведен в нашей стране, правда, в колонии. Его посадили за незаконное пересечение границы РФ.

Еще в начала 2019 года этого таджика за нарушение режима пребывания в России принудительно выдворили из страны. При этом ему запретили возвращаться сюда до 2024 года. Но в марте 2019-го он вновь попытался вернуться. Его задержали на пункте пропуска, расположенном в Советском районе города Орска Оренбургской области и отправили обратно в Таджикистан.

Но в апреле 2019-го он вновь пошел в Россию, на этот раз пешком.

- Ему удалось проникнуть в Россию в обход установленных пунктов прокуска через границу. Однако, позже поймали – уже в Волжском Волгоградской области. И уже тут отдали под суд, - рассказывают в областной прокуратуре.

Свою вину таджик полностью признал. Но на этот раз суд уже не был так лоялен – его отправили в колонию-поселение.

- Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU