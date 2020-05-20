2020-05-20T18:31:49+03:00
Общество

В Волгограде строительное предприятие сливало отходы в Мокрую Мечетку

Природоохранная прокуратура прекратила загрязнение реки
Екатерина МАЛИНИНА
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Реки Волго-Ахтубинской поймы восстанавливают, а вот городские пока нет.Реки Волго-Ахтубинской поймы восстанавливают, а вот городские пока нет.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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К сожалению, малые реки в Волгограде одни из самых незащищенных. Если существуют программы по восстановлению Волги и Волго-Ахтубинской пойме, то реабилитацией городских рек пока занимаются очень мало. Поэтому так важна работа природоохранной прокуратуры. На этот раз они защитили «права» Мокрой Мечетки.

При очередной проверке, стало известно, что предприятие ООО «Строительный элемент» сливает свои стоки напрямую в речку неподалеку. В адрес директора вынесли представление с требованием прекратить загрязнять водоем. Но несмотря на документ, все осталось по-прежнему. Тогда природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. И выиграла.

- Теперь уже по решению суда фирма остановила сброс в Мокрую Мечетку, утвердила паспорт отходов 4 класса и заключила договор на сбор и транспортировку стоков, - сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградской межрайоннной природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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