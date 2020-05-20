В Волгограде солдату дали четыре года за то, что пырнул ножом сослуживца

20 Май 2020 2020-05-20T18:06:46+03:00

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ЧП произошло в декабре 2019 года в одной из военных частей города Волжского. Между двумя срочниками уже не первый раз были конфликты. 21-летний Эдгар Каракян пытался назначить себя главным в своей роте, издевался над сослуживцами. Один из них заступился за самого слабого. И тогда рядовой решил проучить защитника. Каракян взял нож и ударил соперника ножом в живот и в грудь. Очевидцы конфликта вызвали старших, а те – скорую помощь. В итоге медики жизнь пареньку спасли. Но тот до сих пор проходит сложную реабилитацию

В отношении 21-летнего срочника возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием ножа". Свою вину молодой человек признал.

- Волгоградский гарнизонный военный суд вынес ему приговор – 4 года в колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда. – Решение может быть обжаловано в

ИСТОЧНИК KP.RU