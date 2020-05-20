2020-05-20T16:50:21+03:00
Экономика

Волгоградские бизнесмены, пострадавшие от COVID-19, получили 6 миллиардов рублей помощи

Почти на 300 миллионов рублей коммерсантам дали беспроцентных кредитов на зарплаты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Власти помогают предпринимателям, но коронавирус переживут все равно не все.Власти помогают предпринимателям, но коронавирус переживут все равно не все.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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За последние два месяца малый и средний бизнес в Волгоградской области сильно подкосило. Многие не переживут карантин. Но кто-то еще пытается восстановить бизнес после ограничений из-за коронавируса. В администрации Волгоградской области говорят, что наши предприниматели получили помощи на 6 миллиардов рублей в эти тяжелые дни.

Кто получил эту помощь? Например, банки одобрили 192 заявки от волгоградских бизнесменов и выдали им беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму 291,6 миллиона рублей. - По программе льготной реструктуризации кредитов одобрено 447 обращений на общую сумму 684,7 миллиона рублей. 15 компаний получили льготные кредиты объемом 1,5 миллиарда рублей, - добавляют в администрации региона.

Но чаще всего бизнесмены брали кредитные каникулы: одобрено 546 заявок от представителей МСП на сумму 3,4 миллиарда рублей. 70 представителей малого и среднего бизнеса получили займы под 1% годовых по программе «Оздоровление» регионального Фонда микрофинансирования предпринимательства на сумму более 20 миллионов рублей. Еще 28,4 миллиона рублей дал Гарантийный фонд региона в рамках антикризисных программ.

200 предпринимателей освободили от уплаты аренды за помещения и землю – это еще сэкономило им 26,6 миллиона рублей.

- Еще на рассмотрении 2,5 тысячи заявок от бизнесменов на получение федеральной субсидии. Кроме того, сейчас разрабатываются новые меры поддержки предпринимателей в области, которые пострадали из-за коронавируса, - уточняют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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