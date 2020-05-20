2020-05-20T16:32:21+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Волгограде COVID-19 диагностировали у 1 ребенка

Но высокие показатели заболеваемости коронавиурсной инфекцией среди людей старшего возраста
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 мая, в статистику заболеваемости коронавиурсом прибавилось 84 новых случая среди жителей Волгоградской области. Из них COVID-19 диагностировали у одного ребенка до 14 лет. Среди молодых людей от 18 до 29 лет вирус подтвердился у 14 человек. Еще 22 заболевших – это волгоградцы в возрасте от 30 до 49 лет. И 47 госпитализированных – люди от 50 до 64, а также пенсионеры старше 65 лет.

Всего 5 случаев привезли из Москвы, зато 40 – контактные. То есть COVID-19 все чаще передается уже внутри самого региона. И половина, а именно 39 случаев, не имеют точного источника инфицирования. Эти люди сами обратились в больницы с жалобами на состояние здоровья.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Напомним, всего в Волгоградской области 1831 случай заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде строительное предприятие сливало отходы в Мокрую Мечетку
В Волгограде солдату дали четыре года за то, что пырнул ножом сослуживца
Волгоградские бизнесмены, пострадавшие от COVID-19, получили 6 миллиардов рублей помощи
За сутки в Волгограде COVID-19 диагностировали у 1 ребенка
Ушел и пропал: волгоградцев просят помочь в розыске 19-летнего парня
В Волгограде маски и перчатки теперь можно купить на станциях «поздемки»
Из бюджета Волгоградской области на здравоохранение выделили дополнительные 1,2 миллиарда рублей
В Камышине начнут проектировать новый причал для кораблей
Хирургию ЦРБ Камышина обновят до конца года
В Волгограде застыли цены на квартиры
В Волгограде на школьном стадионе нашли тело молодого парня
В Волгограде из-за карантина продлили на июнь майские проездные
Заболевшую коронавирусом волгоградку заберут в больницу по решению суда
Сбежали на рыбалку: под Волгоградом всю ночь искали двух маленьких братьев
В Волгограде загорелся офис на Баррикадной
В Волгограде автомойщик угнал машину клиентки и разбил ее о качели
Следователи Волгограда спустя 20 лет нашли убийцу грузчика
Коронавирус в Волгограде: плюс 84 заболевших
В Волгоградской области столкнулись два ВАЗа: погиб водитель
Волгоградка отсудила 8 тысяч за оскорбление в смс
Самоизоляция в Волгограде: патрули поймали еще 93 нарушителя режима
В Волгограде заменят коллектор на Ангарском