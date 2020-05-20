За сутки в Волгограде COVID-19 диагностировали у 1 ребенка

20 Май 2020 2020-05-20T16:32:21+03:00

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Сегодня, 20 мая, в статистику заболеваемости коронавиурсом прибавилось 84 новых случая среди жителей Волгоградской области. Из них COVID-19 диагностировали у одного ребенка до 14 лет. Среди молодых людей от 18 до 29 лет вирус подтвердился у 14 человек. Еще 22 заболевших – это волгоградцы в возрасте от 30 до 49 лет. И 47 госпитализированных – люди от 50 до 64, а также пенсионеры старше 65 лет.

Всего 5 случаев привезли из Москвы, зато 40 – контактные. То есть COVID-19 все чаще передается уже внутри самого региона. И половина, а именно 39 случаев, не имеют точного источника инфицирования. Эти люди сами обратились в больницы с жалобами на состояние здоровья.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Напомним, всего в Волгоградской области 1831 случай заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU