2020-05-20T15:11:55+03:00
Происшествия

Ушел и пропал: волгоградцев просят помочь в розыске 19-летнего парня

Потерялся Ян Буденко из Городищенского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото поискового отряда "Лиза Алерт"Фото поискового отряда "Лиза Алерт"
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«Внимание! Помогите найти человека! Пропал 19-летний парень – Ян Русланович Буденко», - призыв о помощи опубликовали на своей страничке в соцсети активисты волгоградского поискового движения «Лиза Алерт».

Пошли вторые сутки, как молодой человек не выходит на связь ни с родными, ни с близкими людьми. Еще днем 18 мая (примерно в 13.00) он ушел из дома и больше его никто не видел. Родным парень не сказал, ни куда пошел, ни зачем.

Живет он в поселке Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области. Известно о «потеряшке» немного.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день пропажи был одет: черная кожаная куртка, голубые джинсы, черные мокасины.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы знаете куда молодой человек мог отправиться, сообщите об этом в полицию, или волонтерам поискового отряда (телефон указан в ориентировке).

ИСТОЧНИК KP.RU

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