Ушел и пропал: волгоградцев просят помочь в розыске 19-летнего парня
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал 19-летний парень – Ян Русланович Буденко», - призыв о помощи опубликовали на своей страничке в соцсети активисты волгоградского поискового движения «Лиза Алерт».
Пошли вторые сутки, как молодой человек не выходит на связь ни с родными, ни с близкими людьми. Еще днем 18 мая (примерно в 13.00) он ушел из дома и больше его никто не видел. Родным парень не сказал, ни куда пошел, ни зачем.
Живет он в поселке Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области. Известно о «потеряшке» немного.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
В день пропажи был одет: черная кожаная куртка, голубые джинсы, черные мокасины.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы знаете куда молодой человек мог отправиться, сообщите об этом в полицию, или волонтерам поискового отряда (телефон указан в ориентировке).
ИСТОЧНИК KP.RU