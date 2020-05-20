В Камышине начнут проектировать новый причал для кораблей

20 Май 2020 2020-05-20T13:58:18+03:00

Губернатор поставил задачу начать проектирование речпорта уже в 2020 году. Фото администрации ВО.

В 2021 года полностью закончат реконструкцию набережной в городе

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Судя по планам, город Камышин Волгоградской области, планируют сделать опорной точкой круизного туризма по Волге. Как озвучил сегодня, 20 мая, на выездном заседании губернатор области Андрей Бочаров, они намерены построить здесь современный речпорт, который сможет принимать судна класса – река-море

- Уже выполнен весь необходимый комплекс работ, который определил, где и как можно строить современный причал. Он должен соответствовать всем критериям безопасности. В проектирование мы должны зайти в этом году, — поставил задачу глава региона.

Осмотрел он и набережную Камышина, реконструкция которой ведется уже который год. Задача стоит до конца этого года максимально завершить благоустройство этой зоны отдыха.

Часть набережной Камышина уже привели в порядок, часть сделают до конца 2020-го. Фото администрации ВО.

- Два этапа реконструкции набережной уже завершены, третий финиширует в августе: работы были запланированы на 370-метровом участке от улицы Набережной, 40а до насосной станции. Но благодаря сэкономленным на торгах деньгам, смогут привести в порядок еще дополнительно 80 метров прибрежной зоны, - сообщают в администрации области. - В 2021 году останется привести в порядок еще километр вдоль прибрежной территории.

В итоге в Камышине появится настоящая благоустроенная набережная с парками и скверами, с зонами отдыха и площадками для занятий спортом.

А еще в 2020 году в Камышине обустроят пешеходную зону на улице Ленина и около ДК «Текстильщик».

ИСТОЧНИК KP.RU