Хирургию ЦРБ Камышина обновят до конца года

20 Май 2020 2020-05-20T13:23:44+03:00

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В среду, 20 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров работает в Камышине. С утра возложил цветы к памятнику Маресьеву, затем наведался в Центральную городскую больницу, на базе которой создали межрайонный медцентр. В ЦРБ сейчас капитально ремонтируют хирургический корпус. Сдать его должны до конца 2020 года. А рядом к этому же сроку появится вертолетная площадка – в ЦРБ везут пострадавших в ДТП на саратовской трассе. Кроме того, к медцентру прикреплены не только камышане, но и жители Котовского, Жирновского, Ольховского и Руднянского районов области. Всего обслуживает больница около 230 тысяч человек.

Часть уже отделали. Фото: АВО

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в прошлом году в Камышинской ЦРБ отремонтировали крышу и верхние этажи. Теперь принялись за нижние. Должны привести в божеский вид к концу года и фасад здания горбольницы. Также в планах - замена коммуникаций и подготовка помещений не только для пациентов, но и для нового оборудования – современных аппаратов компьютерной томографии (КТ), рентгена, маммографа и других.

Пока часть помещений выглядит так. Фото: АВО

В Камышинской ЦРБ на сегодня работают 11 отделений больницы, первичное сосудистое отделение, две поликлиники и столько же женских консультаций. Кроме того, в декабре прошлого года здесь открыли один из четырнадцати областных центров амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU