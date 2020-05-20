В Волгограде застыли цены на квартиры

20 Май 2020 2020-05-20T13:10:59+03:00

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Коронавирус разрушил планы многих волгоградцев, кто собирался этой весной прикупить себе новую квартиру. Рынок недвижимости практически замер. И как следствие, застыли цены на квартиры. Причем замерли они еще до введения режима жесткой самоизоляции. Это подтверждают эксперты Волгоградстата.

- Цены на квартиры жилого фонда на вторичном рынке почти не изменились (индекс составил 100,06%), - констатируют специалисты статистики. - Новые квартиры (первичный рынок) если и подорожали, то совсем на чуть-чуть - в среднем на 0,7%. При этом рост цен наблюдался в основном на квартиры среднего и низкого ценового диапазона. А вот элитные квартиры наоборот стали дешеветь: за первый квартал этого года их стоимость снизились в среднем на 0,3%.

На сегодняшний день, по данным Волгоградстата, квадратный метр в волгоградских новостройках в среднем стоит 45,9 тысяч рублей, средняя цена «квадрата» квартиры на вторичном рынке – 42,3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU