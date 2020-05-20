2020-05-20T12:35:40+03:00
Происшествия

В Волгограде на школьном стадионе нашли тело молодого парня

Следователи выясняют подробности трагедии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жуткую находку сегодня обнаружили жители Краснооктябрьского района Волгограда, которые пришли утром 20 мая на стадион у местной школы. Они увидели в кустах молодого парня, лежащего на траве. Думали он спит, или ему стало плохо, а мужчина оказался мертвым. Люди вызвали правоохранителей.

Печальное известие, которым волгоградцы поделились в одной из групп в социальной сети, «КП-Волгоград» подтвердили в областном следственном управлении.

- Действительно, сегодня утром, 20 мая, был обнаружен погибший парень. Личность установлена. Известно, что ему 23 года. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следствие склоняется к версии, что смерть молодого человека носит не криминальный характер, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

При этом есть информация, что на теле парня имеются следы от огнестрельного ранения.

- Окончательные результаты будут позже. По данному факту организована процессуальная проверка, - уточняют в СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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