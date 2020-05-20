2020-05-20T11:31:03+03:00
Происшествия

Сбежали на рыбалку: под Волгоградом всю ночь искали двух маленьких братьев

Мальчишки 10 и 11 лет провели ночь в шалаше на окраине Суровикино
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишки ушли на рыбалку и никому не сказали.Мальчишки ушли на рыбалку и никому не сказали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ночь с 19 на 20 мая в городе Суровикино Волгоградской области была «веселой»: 50 сотрудников полиции, казаки и добровольцы с вечера и до полудня искали двух братьев – 10 и 11 лет. Слава Богу нашли, живыми и здоровыми.

Накануне вечером мальчишки отпросились у мамы погулять. Вышли во двор и … пропали. Когда на улице совсем стемнело, а сыновья не вернулись, мать бросилась на поиски. Но сама найти их так и не смогла, тогда побежала в полицию.

- Весь личный состав райотдела полиции подняли по «Тревоге». Сразу сформировали поисковые группы и отправились на поиски пропавших школьников.Со служебными собаками полицейские обследовали почти всю местность – заглянули во все чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов, проверили пустующие и заброшенные дачные участки, прошерстили лесополосу, но до утра детей так и не нашли. И только в 11 часов 20 мая братьев обнаружили, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Как оказалось, мальчишки отправились на рыбалку. Вот только родителям об этом сказать забыли. Ночь они провели в в сооруженном на окраине города шалаше.

- Детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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