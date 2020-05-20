В Волгограде загорелся офис на Баррикадной

20 Май 2020 2020-05-20T11:17:40+03:00

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Около одиннадцати часов утра среды 20 мая в Волгограде загорелся офис на берегу Волги в Ворошиловском районе. Пожар возник на втором этаже офисной пятиэтажки, расположенной на улице Баррикадной. Повалил дым, сработали датчики. Уже спустя несколько минут после получения тревожного сигнала на месте происшествия были пожарные расчеты первого отряда ФПС. Спасатели обнаружили, что пламя целиком охватило офис площадью порядка десяти квадратных метров. Уже в 11.03 горение локализовали, а спустя 20 минут пожар в здании удалось полностью потушить.

- Причину возникновения пожара в офисном помещении еще предстоит установить. Пострадавших и погибших нет, - сообщил «КП-Волгоград» представитель главного управления МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

ИСТОЧНИК KP.RU