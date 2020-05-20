2020-05-20T11:07:15+03:00
Происшествия

В Волгограде автомойщик угнал машину клиентки и разбил ее о качели

Мужчина сел за руль в пьяном виде и протаранил детскую площадку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автомойщик уже был судим и находился в розыске за грабеж. Теперь ему еще за угон добавят срок.Автомойщик уже был судим и находился в розыске за грабеж. Теперь ему еще за угон добавят срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Задержанному волгоградцу 38 лет, но, судя по поступкам, ума он к своим годам так и не набрался. Мало того, что он пришел пьяным на работу, так еще и угнал машину, и разбил ее.

18 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что оставила на пару часов свою «Киа Рио» на автомойке в Краснооктябрьском районе Волгограда, а когда вернулась – ни мойщика, ни машины.

В это же время в Тракторозаводском районе инспекторы городской ГИБДД как раз задержали 38-летнего мужчину, который на такой же иномарке заехал на территорию детской площадки и врезался в качели. Когда его доставали им машины, он был сильно пьян. В ходе проверки, оказалось, что и документов на автомобиль у него нет. А машина – та самая угнанная «Киа».

Мужчина пришел на мойку пьяным, увидел иномарку и решил покататься по городу. Доездился. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина пришел на мойку пьяным, увидел иномарку и решил покататься по городу. Доездился.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Уже в полицейском участке выяснилось, что задержанный был неоднократно судим и находился в в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа. Он как раз подрабатывал на автомойке. В то утро пришел на работу пьяным, увидел иномарку, и решил покататься на ней по городу, - сообщают в ГУ МВД по региону. – На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Грозит мужчине до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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