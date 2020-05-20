2020-05-20T10:47:53+03:00
Происшествия

Следователи Волгограда спустя 20 лет нашли убийцу грузчика

Преступника вычислили на полиграфе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СУ СК сделанное в марте 2000-го на месте преступления.Фото СУ СК сделанное в марте 2000-го на месте преступления.
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Следователям волгоградского СУ СК удалось раскрыть убийство 20-летней давности. Они нашли мужчину, который в марте 2000 года забил до смерти грузчика.

Это случилось 13 марта. В одной из квартир дома, расположенного на улице Писемского Кировского района Волгограда, обнаружили тело 51-летнего мужчины. Умер он явно не сам, синяки и ушибы свидетельствовали о том, что его жестоко били. Как гласит заключение судмедэкспертизы, смерть волгоградца наступила в результате множественных переломов ребер, повреждений межреберных мышц и сосудов, а также развившейся на этом фоне массивной кровопотери.

Тогда следователи не смогли отыскать убийцу. Но у них остались отпечатки пальцев, которые они обнаружили на месте преступления. Спустя 20 лет к этому незакрытому делу вернулись сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет. Вместе с криминалистами СУ СК и оперативниками полиции они отработали всех друзей и знакомых убитого, и вышли на его коллегу, который вместе с жертвой работал грузчиком на рынке. Его проверили на полиграфе и поняли, что он явно знает о преступлении, но молчит. Тогда провели дактилоскопическую экспертизу.

На посуде в квартире убитого нашли отпечатки пальцев, они совпали с отпечатками задержанного. Фото СУ СК сделанное в марте 2000-го на месте преступления.

На посуде в квартире убитого нашли отпечатки пальцев, они совпали с отпечатками задержанного. Фото СУ СК сделанное в марте 2000-го на месте преступления.

- Его отпечатки пальцев совпали с теми, которые в 2000-м году нашли в квартире убитого. Улики неопровержимые, и мужчина во всем сознался. Он рассказал, что причиной для расправы над бывшим приятелем стал конфликт из-за кражи денег. С участием задержанного уже проведена проверки показаний на месте, - сообщают в региональном следственном управлении. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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