2020-05-20T10:06:05+03:00
Происшествия

В Волгоградской области столкнулись два ВАЗа: погиб водитель

В больнице с травмами оказался пассажир «Лада Калина»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
"Калина" врезалась в "семерку"."Калина" врезалась в "семерку".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в этот вторник неподалеку от города Михайловка Волгоградской области. На трассе Жирновск – Вешенская столкнулись два ВАЗа. По предварительным данным, 44-летний водитель ехал за рулем «Лады Калина» с направлении Даниловки. В какой-то момент мужчина от влекся от дороги, не справился с управлением. Машина вылетела на встречку и врезалась в «ВАЗ-2107». От сильного удара «семерка» вылетела в кювет. В результате у «Калины» разбита морда, «классика» тоже получила значительные повреждения. В этом ДТП один человек погиб, другой оказался на больничной койке.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 69-летний водитель «семерки» получил не совместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия. А 36-летнего пассажира «Лады Калина» скорая забрала в больницу.

Водитель "семерки" погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель "семерки" погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде загорелся офис на Баррикадной
В Волгограде автомойщик угнал машину клиентки и разбил ее о качели
Следователи Волгограда спустя 20 лет нашли убийцу грузчика
Коронавирус в Волгограде: плюс 84 заболевших
В Волгоградской области столкнулись два ВАЗа: погиб водитель
Волгоградка отсудила 8 тысяч за оскорбление в смс
Самоизоляция в Волгограде: патрули поймали еще 93 нарушителя режима
В Волгограде заменят коллектор на Ангарском
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 мая: в интернате в Жирновске заболели 30 пациентов
Вопреки коронавирусу: волгоградские фермеры завершают посевную кампанию
В Волгограде отремонтируют еще два этажа Дворца спорта
"Руки вверх" перенесли концерт на Волгоград Арене на 2021 год
В Волгограде трижды судимый за убийство бомж зарезал мужчину и ранил двух женщин
В Волгограде капитан и механик украли с танкера 25 тонн масла
Многоэтажку на улице Тимирязева в Волгограде строили из непригодных материалов
Устроил во дворе мини-НПЗ: волжанин ответит в суде за загрязнение нефтью земли
Под Волгоградом школьница разбилась, упав с крыши «заброшки»
С 20 мая в Волгограде пустят больше речных трамвайчиков на Культбазу
В двух селах под Волгоградом вспышка COVID-19: госпитализировали 11 заболевших
В Волгограде за мошенничество судят следователя СКР
Волгоградский облсуд назначил самарскому бизнесмену 4-миллионный штраф за взятку
Волгоградские водители и кондукторы получили свыше 20 тысяч масок
Коронавирус в Волгограде: 1747 заболевших COVID-19
На бульваре Энгельса в Волгограде начинают укладывать новый асфальт
Стало известно, как будет выглядеть внутри знаменитая «Шайба» Волгограда
Волгоградец на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе
В Волгограде наказали 114 беспричинно гуляющих в период коронавируса
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 мая: кто сможет штрафовать за отсутствие масок и перчаток