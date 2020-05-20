В Волгоградской области столкнулись два ВАЗа: погиб водитель

20 Май 2020 2020-05-20T10:06:05+03:00

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Смертельная авария произошла в этот вторник неподалеку от города Михайловка Волгоградской области. На трассе Жирновск – Вешенская столкнулись два ВАЗа. По предварительным данным, 44-летний водитель ехал за рулем «Лады Калина» с направлении Даниловки. В какой-то момент мужчина от влекся от дороги, не справился с управлением. Машина вылетела на встречку и врезалась в «ВАЗ-2107». От сильного удара «семерка» вылетела в кювет. В результате у «Калины» разбита морда, «классика» тоже получила значительные повреждения. В этом ДТП один человек погиб, другой оказался на больничной койке.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 69-летний водитель «семерки» получил не совместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия. А 36-летнего пассажира «Лады Калина» скорая забрала в больницу.

Водитель "семерки" погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU