2020-05-20T09:45:29+03:00
Общество

Волгоградка отсудила 8 тысяч за оскорбление в смс

Решение вынес Фроловский городской суд Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оскорбление по смс может обойтись в 17 тысяч.Оскорбление по смс может обойтись в 17 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычное дело рассматривал накануне Фроловский городской суд Волгоградской области. Женщина подала иск на соседку за оскорбления, присланные в смс, выложенные на Одноклассниках и высказанные вслух. А также потребовала компенсацию морального вреда. Суд встал на ее сторону и взыскал с соседки-обидчицы 8000 рублей за моральный вред и еще более 9 тысяч судебных расходов.

Дело было в апреле. Соседки поругались, а затем одна из них отправила другой в СМС оскорбительное сообщение. Женщина посчитала, что тем самым унизили ее честь и достоинство. После в ОК обидчица разместила еще один «неприличный» текст, который соседка восприняла в свой адрес. А в октябре ответчица уже у себя дома поливала соседку матом. За это оскорбление ее, кстати, уже оштрафовали.

- Суд установил, что права женщины были нарушены. Ей причинен моральный вред, выражающийся в нравственных страданиях, переживаниях по поводу высказываний, порочащих ее доброе имя, а также унижении личности, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Конфликты между соседями не редкость. Но в этот раз оскорбление соседки может стоить фроловчанке более 17 тысяч рублей - решение суда еще не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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