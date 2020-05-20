2020-05-20T09:04:57+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: патрули поймали еще 93 нарушителя режима

На жителей Волгоградской области составили протоколы, впереди суды
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Нарушителей режима в Волгограде немало.Нарушителей режима в Волгограде немало.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Начиная с сегодняшнего дня при выходе из дома волгоградцам недостаточно иметь справку от работодатели или самописное уведомление и паспорт в кармане. Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области будут определять по лицу, вернее, по его открытости. С 20 мая в регионе действует масочный режим. Еще один необходимый атрибут – перчатки. Межведомственные патрули из сотрудников Роспотребнадзора, чиновников и полиции с утра уже вышли в рейды. Только во вторник в Волгограде и области выявили 93 нарушителя режима самоизоляции. Отныне их явно станет больше - на улицах и в автобусах Волгограда много людей без маски и с голыми руками. Правда, на улице носить «намордник» и перчатки не обязательно. Это необходимые атрибуты в транспорте, в магазине и в учреждениях.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, рейды для проверки соблюдения волгоградцами правил перемещения в городах и районах области будут проводить и впредь. Теперь протоколы будут составлять не только за отсутствие документов, но и за лицо без маски. По статье 20.6.1 КоАП РФ нарушителям светят штрафы от одной до 30 тысяч рублей. Сумму определяет суд.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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