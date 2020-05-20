2020-05-20T08:30:51+03:00
Общество

В Волгограде заменят коллектор на Ангарском

В месте прорыва канализации обновят 75 метров магистрального трубопровода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Рабочие роют траншею для замены трубы. Фото: КВРабочие роют траншею для замены трубы. Фото: КВ
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Зловонная жижа залила улицы поселка Ангарского в Дзержинском районе Волгограда на прошлой неделе. Там 15 мая произошел обвал на старом канализационном коллекторе, и все стоки из проложенной под землей трубы вырвались наружу. Заменить этот участок планировали только в следующем году. Но в итоге «Концессии» приняли решение в срочном порядке обновить 75 метров магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. Трубы уже привезли на место. Рабочие готовятся к монтажу. Отключать воду жителям района на это время не придется.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», работы предстоят сложные. Коллектор на этом участке метрового диаметра и проложен глубоко под землей. Сначала рабочим предстоит выкопать траншею на всю длину подлежащего замене канализационного трубопровода глубиной более семи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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