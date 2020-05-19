Вопреки коронавирусу: волгоградские фермеры завершают посевную кампанию

19 Май 2020 2020-05-19T19:59:40+03:00

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У сельских жителей свой режим самоизоляции в карантин. Аграрная сфера одна из тех, что не прекращает работать даже в разгар эпидемии. Кто-то должен выращивать хлеб, овощи. Поэтому на земле сейчас горячая пора. На данный момент яровые посеяли на 80 процентов от плана, технические культуры на 60 процентов. Высаживают фермеры овощи, а в теплицах уже собирают урожай. Неплохая ситуация и с озимыми. Осенью под них заняли 1,55 миллионов гектаров. Большинство посевов выжили. Общая площадь всех высаженных культур на сегодняшний день – это 3,1 миллиона гектаров.

- По уровню развития сельхозпроизводства и темпам посевной Волгоградская область водит в число лидирующих регионов, - дал оценку аграрному комплексу региона замминистра Джамбулат Хатуов, который приехал в регион с официальным визитом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, аграрии получили в виде госсподдержки в этом году 1,2 миллиарда рублей. Еще на шесть миллиардов фермеры оформили льготные кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU