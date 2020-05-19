В Волгограде отремонтируют еще два этажа Дворца спорта

19 Май 2020 2020-05-19T16:12:31+03:00

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Приготовившийся к разрухе Дворец спорта в Волгограде начали капитально ремонтировать в 2019 году. Начали с третьего этажа, где расположены два спортзала, тренерские, раздевалки и душевые. Привели в порядок кровлю административного корпуса, заменили полы и инженерные системы, сделали систему пожаротушения, из-за отсутствия которой дворец закрывали ранее. Теперь строители перешли к очередному этапу масштабного обновления. До конца года приведут в порядок подвал, первый и второй этажи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, капремонт в условиях самоизоляции идет строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Несколько десятков строителей параллельно работают в подвале, на первом и втором этажах. Уже заменили окна на фасаде Дворце спорта, отделали откосы, усилили плиты перекрытий и сделали стяжку. Теперь на очереди коммуникации – электричество, вода, отопление. После начнется отделка. А уже в 2021 году будут обновлять зрелищную часть Дворца Спорта, где проводят соревнования и концерты.

Напомним, чтобы начать ремонт приходящего в упадок здания, области пришлось забрать его у профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU