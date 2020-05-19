"Руки вверх" перенесли концерт на Волгоград Арене на 2021 год

19 Май 2020 2020-05-19T16:04:13+03:00

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13 июня 2020 года группа «Руки вверх» должна была выступать на «Волгоград арене» в рамках стадионного тура по стране. Кроме Волгограда Сергей Жуков со своим коллективом хотели выступить в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и других городах, в которых новенькие арены появились к мундиалю. В планы вмешалась пандемия коронавируса, которая всех музыкантов и работников культуры рассадила по домам: массовые мероприятия – это последнее, что разрешат власти. Команда «Руки вверх» до последнего надеялась, что к июню вирус отступит, и они смогут выступить в Волгограде. Но сегодня, 19 мая приняли решение о переносе тура - никаких оптимистичных прогнозов на то, что этим летом нам разрешат собираться «больше трех», нет. Стали известны и новые даты гастролей.

Как сообщили музыканты на своей официальной страничке, в Самаре команда выступит 5 июня 2021 года, затем споет для волгоградцев (19 июня), в Нижний Новгород артисты привезут свою программу 26 июня, а в Екатеринбург - 3 июля. Завершится тур в двух столицах – Москве (24 июля) и Санкт-Петербурге (31 июля).

- 2021й год – знаковый для «Руки Вверх!»: в следующем году исполняется 25 лет нашему коллективу. Мы сильно расстроились, что были вынуждены отменить стадионный тур в этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемий коронавируса. Я верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год «Руки Вверх!» порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны. Обещаю: будет круто!», - обратился к поклонникам солист группы Сергей Жуков.

Волгоградцы могут не спешить бежать в кассы: под хиты «Крошку моя» и «18 мне уже» они смогут потанцевать летом 2021 года по тем же билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU