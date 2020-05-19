В Волгограде трижды судимый за убийство бомж зарезал мужчину и ранил двух женщин

19 Май 2020 2020-05-19T16:13:27+03:00

Этот рецидивист восемь раз был за решеткой, вышел и снова за старое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Кровавая драма развернулась 18 мая на севере Волгограда: бомж зарезал собутыльника и ранил двух женщин. К счастью, убийцу задержали. Оказалось, что он – уголовник со стажем, трижды был судим за убийство.

Пожилой мужчина полжизни провел за решеткой. Вышел на свободы – ни дома, ни семьи. И он поселился в лесопарковой зоне поселка ГЭС. Там и разыгралась трагедия. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном СУ СК, 18 мая «в гости» к бомжу пришел 37-летний волгоградец в компании своей родственницы и 24-летней подруги. Изрядно выпив, между нетрезвыми мужчинами вспыхнул конфликт. Бомж, недолго думая, схватил нож и ударил в грудь обидчика. Рана стала смертельной. Женщины подняли крик, тогда бомж попытался избавиться от свидетельниц. Молодая женщина получила ножевое ранение в бок, а родственнице погибшего удалось сбежать – у нее лишь резанные раны лица. Именно она смогла сообщить в полицию о случившемся и описала приметы убийцы.

Произошла кровавая драма в поселке ГЭС на севере Волгограда.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Ближе всех к месту происшествия оказались сотрудники ППС - командир взвода старший лейтенант полиции Михаил Ершов и полицейский мобильного взвода старшина полиции Алексей Шапошников. Подъезжая, они обратили внимание на мужчину с похожими под описание приметами, стоящего на остановке. Завидев полицейских, он попытался скрыться в лесополосе, но его поймали. Потерпевшая опознала в задержанном напавшего, при досмотре у него нашли и оружие убийства – нож, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Задержанным оказался 66-летний уроженец Омской области. Он восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Трижды был судим за убийство. И вновь отправится за решетку.

- На мужчину завели уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время он уже заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU