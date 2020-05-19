2020-05-19T16:13:27+03:00
Происшествия

В Волгограде трижды судимый за убийство бомж зарезал мужчину и ранил двух женщин

66-летний уроженец Омской области жил в лесополосе и пьянствовал
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Этот рецидивист восемь раз был за решеткой, вышел и снова за старое.Этот рецидивист восемь раз был за решеткой, вышел и снова за старое.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Кровавая драма развернулась 18 мая на севере Волгограда: бомж зарезал собутыльника и ранил двух женщин. К счастью, убийцу задержали. Оказалось, что он – уголовник со стажем, трижды был судим за убийство.

Пожилой мужчина полжизни провел за решеткой. Вышел на свободы – ни дома, ни семьи. И он поселился в лесопарковой зоне поселка ГЭС. Там и разыгралась трагедия. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном СУ СК, 18 мая «в гости» к бомжу пришел 37-летний волгоградец в компании своей родственницы и 24-летней подруги. Изрядно выпив, между нетрезвыми мужчинами вспыхнул конфликт. Бомж, недолго думая, схватил нож и ударил в грудь обидчика. Рана стала смертельной. Женщины подняли крик, тогда бомж попытался избавиться от свидетельниц. Молодая женщина получила ножевое ранение в бок, а родственнице погибшего удалось сбежать – у нее лишь резанные раны лица. Именно она смогла сообщить в полицию о случившемся и описала приметы убийцы.

Произошла кровавая драма в поселке ГЭС на севере Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Произошла кровавая драма в поселке ГЭС на севере Волгограда.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Ближе всех к месту происшествия оказались сотрудники ППС - командир взвода старший лейтенант полиции Михаил Ершов и полицейский мобильного взвода старшина полиции Алексей Шапошников. Подъезжая, они обратили внимание на мужчину с похожими под описание приметами, стоящего на остановке. Завидев полицейских, он попытался скрыться в лесополосе, но его поймали. Потерпевшая опознала в задержанном напавшего, при досмотре у него нашли и оружие убийства – нож, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Задержанным оказался 66-летний уроженец Омской области. Он восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Трижды был судим за убийство. И вновь отправится за решетку.

- На мужчину завели уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время он уже заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде отремонтируют еще два этажа Дворца спорта
"Руки вверх" перенесли концерт на Волгоград Арене на 2021 год
В Волгограде трижды судимый за убийство бомж зарезал мужчину и ранил двух женщин
В Волгограде капитан и механик украли с танкера 25 тонн масла
Многоэтажку на улице Тимирязева в Волгограде строили из непригодных материалов
Устроил во дворе мини-НПЗ: волжанин ответит в суде за загрязнение нефтью земли
Под Волгоградом школьница разбилась, упав с крыши «заброшки»
С 20 мая в Волгограде пустят больше речных трамвайчиков на Культбазу
В двух селах под Волгоградом вспышка COVID-19: госпитализировали 11 заболевших
В Волгограде за мошенничество судят следователя СКР
Волгоградский облсуд назначил самарскому бизнесмену 4-миллионный штраф за взятку
Волгоградские водители и кондукторы получили свыше 20 тысяч масок
Коронавирус в Волгограде: 1747 заболевших COVID-19
На бульваре Энгельса в Волгограде начинают укладывать новый асфальт
Стало известно, как будет выглядеть внутри знаменитая «Шайба» Волгограда
Волгоградец на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе
В Волгограде наказали 114 беспричинно гуляющих в период коронавируса
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 мая: кто сможет штрафовать за отсутствие масок и перчаток