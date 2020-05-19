2020-05-19T15:03:08+03:00
Происшествия

В Волгограде капитан и механик украли с танкера 25 тонн масла

За воровство им грозит до 6 лет колонии каждому
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на скамью подсудимых отправили 44-летнего капитана и 47-летнего старшего механика танкера «Балт Флот 19». Это работнички решили слить часть нефтепродуктов (масла), которые перевозил их танкер. Для этого они подогнали к танкеру другое судно, и под видом слива фекальных вод, перекачали в него нефтепродукты. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в волгоградской транспортной полиции.

Происходило это, когда танкер был пришвартован в акватории реки Волга в Красноармейском районе Волгограда. Там их и задержали их сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте и представители регионального УФСБ. На тот момент капитан и механик успели слить более 25 тонн масла. Ущерб компании, которой, собственно, принадлежал груз, оценили в 700 тысяч рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. – Грозит им теперь до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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