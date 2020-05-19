Многоэтажку на улице Тимирязева в Волгограде строили из непригодных материалов

19 Май 2020 2020-05-19T14:41:43+03:00

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Прокуратура Волгограда взялась за застройщика многоэтажного дома №42А по улице Тимирязева в Советском районе. Надзорный орган узнал о факте строительства МКД из интернета и инициировал проверку. Нарушения нашлись сразу же: разрешение на работы фирма получила в декабре 2019 года, при этом в Облстройнадзор извещение о начале стройки не направила. Но это мелочи по сравнению с тем, что будущее здание не отвечает требованиям безопасности.

- Установлено, что при возведении многоквартирного дома допущены многочисленные нарушения требований технических норм, в том числе использование бывших в употреблении строительных материалов. До настоящего времени нарушения не устранены, в связи с чем Облстройнадзором застройщику выдано соответствующее предписание, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Застройщику предстоит ответить также за нарушение четырех статей КоАП. Между тем жителям Волгограда не рекомендуют покупать квартиры в этом доме до тех пор, пока ответственное лицо не исправит «недостатки».

ИСТОЧНИК KP.RU