Устроил во дворе мини-НПЗ: волжанин ответит в суде за загрязнение нефтью земли

19 Май 2020 2020-05-19T14:37:00+03:00

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В Волжском будут судить местного «кулибина», который устроил на своем подворье мини-НПЗ. Этот 55-летний мужчина установил во дворе нефтеперерабатывающее оборудование кустарного производства, и наладил на этом «бизнес». Вот только технология его дала сбой и во время закачки нефтяного сырья в резервуары был нарушен технологический процесс и произошла утечка. В итоге вся эта ядовитая жидкость вытекла на участок.

- В результате действий волжанина почти 500 квадратных метров земли оказались отравленными. Ущерб, который он нанес окружающей среде, оценили в 1 603 200 рублей. На восстановление плодородного слоя почвы естественным способом потребуются десятки лет, - гласит релиз объединенной пресс-службы волгоградских судов.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по городу Волжскому. Его обвиняют по статье 254.1 часть 1 УК РФ. В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU