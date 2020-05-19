2020-05-19T14:07:48+03:00
Происшествия

Под Волгоградом школьница разбилась, упав с крыши «заброшки»

За жизнь девочки борются медики, а следователи организовали проверку по данному факту
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Состояние девочки медики оценивают, как тяжелое.Состояние девочки медики оценивают, как тяжелое.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Трагический инцидент произошел вчера, 18 мая, в Новониколаевском районе Волгоградской области – там 15-летняя школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. Девочку с тяжелыми травмами увезли в больницу, сейчас она находится в реанимации на грани жизни и смерти.

Школьницу привезли в местную больницу в тяжелом состоянии – медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы и ушибы. Она упала с высоты второго этажа.

В тот день девушка в компании своих друзей отправилась гулять по местным «достопримечательностям». Дошли до здания заброшенного банно-прачечного комплекса, и решили забраться на крышу, чтобы сделать фото на фоне руин и открывающегося с высоты вида. Уже спускаясь с крыши, юная волгоградка поскользнулась и рухнула вниз. Об этом «КП-Волгоград» рассказал заместитель руководителя Урюпинского МРСО СУ СКР по области Александр Белов.

Пока медики борются за жизнь школьницы, следователи организовали проверку по данному факту.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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