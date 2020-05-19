Под Волгоградом школьница разбилась, упав с крыши «заброшки»
Трагический инцидент произошел вчера, 18 мая, в Новониколаевском районе Волгоградской области – там 15-летняя школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. Девочку с тяжелыми травмами увезли в больницу, сейчас она находится в реанимации на грани жизни и смерти.
Школьницу привезли в местную больницу в тяжелом состоянии – медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы и ушибы. Она упала с высоты второго этажа.
В тот день девушка в компании своих друзей отправилась гулять по местным «достопримечательностям». Дошли до здания заброшенного банно-прачечного комплекса, и решили забраться на крышу, чтобы сделать фото на фоне руин и открывающегося с высоты вида. Уже спускаясь с крыши, юная волгоградка поскользнулась и рухнула вниз. Об этом «КП-Волгоград» рассказал заместитель руководителя Урюпинского МРСО СУ СКР по области Александр Белов.
Пока медики борются за жизнь школьницы, следователи организовали проверку по данному факту.
- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в следственном управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU