В Волгограде за мошенничество судят следователя СКР

19 Май 2020 2020-05-19T11:47:30+03:00

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В Центральный районный суд Волгограда поступило уголовное дело, по которому обвиняемым проходит бывший следователь СУ СК по Волгоградской области. Речь идет о подполковнике Николае Бебуришвили – экс-начальнике отдела материально-технического обеспечения СУ СК по Волгоградской области. Его обвиняют в мошенничестве по статье 159 часть 2 УК РФ.

- По версии следствия, обвиняемый за 200 тысяч рублей обещал потерпевшему устроить его родственницу судьей, используя свои связи в судейском корпусе Волгоградской области. При этом ничего предпринимать для решения данного вопроса он даже не планировал, - отмечают в пресс-службе Центрального райсуда Волгограда. - В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Первое заседание в суде назначено на 27 мая.

Напомним, Николая Бебуришвили задержали в конце марта 2020 года. Разоблачили продажного следователя сотрудники регионального УФСБ.

Кстати, именитый волгоградец резидент Comede Club Андрей Бебуришвили является братом экс-следователя.

ИСТОЧНИК KP.RU