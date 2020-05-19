В Волгограде за мошенничество судят следователя СКР
В Центральный районный суд Волгограда поступило уголовное дело, по которому обвиняемым проходит бывший следователь СУ СК по Волгоградской области. Речь идет о подполковнике Николае Бебуришвили – экс-начальнике отдела материально-технического обеспечения СУ СК по Волгоградской области. Его обвиняют в мошенничестве по статье 159 часть 2 УК РФ.
- По версии следствия, обвиняемый за 200 тысяч рублей обещал потерпевшему устроить его родственницу судьей, используя свои связи в судейском корпусе Волгоградской области. При этом ничего предпринимать для решения данного вопроса он даже не планировал, - отмечают в пресс-службе Центрального райсуда Волгограда. - В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.
Первое заседание в суде назначено на 27 мая.
Напомним, Николая Бебуришвили задержали в конце марта 2020 года. Разоблачили продажного следователя сотрудники регионального УФСБ.
Кстати, именитый волгоградец резидент Comede Club Андрей Бебуришвили является братом экс-следователя.
ИСТОЧНИК KP.RU