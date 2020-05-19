Волгоградский облсуд назначил самарскому бизнесмену 4-миллионный штраф за взятку
Центральный районный суд Волгограда приговорил 36-летнего жителя Самары к штрафу в размере 4 миллионов рублей за попытку подкупить начальника отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России. Мужчина был директором фирмы, занимавшейся перевозками. За 200 тысяч рублей он пытался уйти от отвественности: грузовики его компании превышали установленные законами габариты.
- Денежные средства подсудимый пытался передать в пачке из-под сигарет. Однако сотрудник правоохранительных органов от получения взятки отказался, а действия Ткаченко были пресечены сотрудниками отделения ОЭБ и ПК УМВД, - рассказали «КП-Волгоград» в облсуде.
Закон гласит, что взяткодателя можно наказать по простой формуле: сумма взятки, умноженная на 20. Вышла довольно приличная сумма, которую бизнесмен обязан отдать в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU