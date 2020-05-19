Волгоградский облсуд назначил самарскому бизнесмену 4-миллионный штраф за взятку

19 Май 2020 2020-05-19T10:57:37+03:00

Начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД отказался от 200 тысяч рублей и сдал директора фирмы коллегам

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Центральный районный суд Волгограда приговорил 36-летнего жителя Самары к штрафу в размере 4 миллионов рублей за попытку подкупить начальника отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России. Мужчина был директором фирмы, занимавшейся перевозками. За 200 тысяч рублей он пытался уйти от отвественности: грузовики его компании превышали установленные законами габариты.

- Денежные средства подсудимый пытался передать в пачке из-под сигарет. Однако сотрудник правоохранительных органов от получения взятки отказался, а действия Ткаченко были пресечены сотрудниками отделения ОЭБ и ПК УМВД, - рассказали «КП-Волгоград» в облсуде.

Закон гласит, что взяткодателя можно наказать по простой формуле: сумма взятки, умноженная на 20. Вышла довольно приличная сумма, которую бизнесмен обязан отдать в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU