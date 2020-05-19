2020-05-19T09:48:31+03:00
Общество

На бульваре Энгельса в Волгограде начинают укладывать новый асфальт

Покрытие будет из двух слоев – выравнивающего и с минеральными добавками
Юлия Данильченко
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Фото: городская администрация.Фото: городская администрация.
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На юге Волгограда, а именно в Красноармейском районе, полным ходом идет ремонт бульвара Энгельса. Уже сняли верхний слой, параллельно меняют весь бордюрный камень, готовятся к восстановлению более трех десятков колодезных групп. Работы ведутся на площади более 11 тысяч квадратных метров.

Сразу после подготовительного этапа подрядчик приступит к укладке асфальта. В городе-герое для этого используют новую технологию, которая позволяет гарантировать качество на весь период – до четырех лет.

- Сначала выравнивающий слой, профиль которого обеспечит эффективное водоотведение с проезжей части, а затем финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет минеральных добавок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

До конца 2020 года в Красноармейском районе отремонтируют до 80 тысяч квадратов на улицах Вучетича, Мачтозаводской, Городовикова, Героев Малой Земли, Бахтурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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