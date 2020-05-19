На бульваре Энгельса в Волгограде начинают укладывать новый асфальт
На юге Волгограда, а именно в Красноармейском районе, полным ходом идет ремонт бульвара Энгельса. Уже сняли верхний слой, параллельно меняют весь бордюрный камень, готовятся к восстановлению более трех десятков колодезных групп. Работы ведутся на площади более 11 тысяч квадратных метров.
Сразу после подготовительного этапа подрядчик приступит к укладке асфальта. В городе-герое для этого используют новую технологию, которая позволяет гарантировать качество на весь период – до четырех лет.
- Сначала выравнивающий слой, профиль которого обеспечит эффективное водоотведение с проезжей части, а затем финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет минеральных добавок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.
До конца 2020 года в Красноармейском районе отремонтируют до 80 тысяч квадратов на улицах Вучетича, Мачтозаводской, Городовикова, Героев Малой Земли, Бахтурова.
ИСТОЧНИК KP.RU