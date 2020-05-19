Стало известно, как будет выглядеть внутри знаменитая «Шайба» Волгограда

19 Май 2020 2020-05-19T09:14:51+03:00

Знаменитую "Шайбу" в Волгограде готовят к открытию после капитальной реконструкции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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В знаменитую волгоградскую «Шайбу», которая долгие годы стояла позабыта позаброшена, возвращается жизнь. За последние три года новые владельцы этого поистине культового для Волгограда здания вложили сюда немалые деньги (изначально называли сумму на реконструкцию – триста миллионов рублей). Волгоградцы уже заметили преображения, которые произошли снаружи – «Шайбу» капитально отремонтировали, обновили фасад. Как и обещали сделали подсветку. А сегодня владельцы приоткрыли завесу тайны и показали, как будет выглядеть помещение внутри.

reka.rest Волгоградцам показали, как преобразилась "Шайба" изнутри

Напомним, в «Шайбе» обещали открыть ресторан русской кухни. И обещание сдержали – ресторан «Река» готовится принять первых посетителей. Пока волгоградцы сидели в самоизоляции, здесь кипела работа.

«Здесь хочется остановиться, оглянуться и поймать момент счастья», - так описывают новый интерьер хозяева.

Увидеть это воочию волгоградцы смогут, когда снимут ограничения из-за коронавируса, а пока руководство предлагает виртуальное путешествие по «Реке».

reka.rest Вот так теперь выглядит внутреннее убранство знаменитой "Шайбы"

ИСТОЧНИК KP.RU