Волгоградец на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе
Около семи часов вечера 18 мая в одну из больниц Волгограда госпитализировали 11-летнюю девочку из Ворошиловского района. Она попала пол колеса легковушки. У юной пациентки диагностировали травму голову и несколько ушибов. Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства, при которых ребенок пострадал в ДТП. Виновником аварии стал 24-летний водитель за рулем «Лада Гранта».
- Двигаясь по внутридворовой территории со стороны Череповецкой в сторону Кузнецкой, напротив дома № 15 по Елисеева водитель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая на велосипеде двигалась со стороны Ардатовской, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка, по итогам которой примут решение, понесет ли лихач наказание. Добавим, что за минувшие сутки зафиксировано три ДТП, в которых четыре человека пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU