Волгоградец на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку во дворе

19 Май 2020 2020-05-19T08:42:51+03:00

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Около семи часов вечера 18 мая в одну из больниц Волгограда госпитализировали 11-летнюю девочку из Ворошиловского района. Она попала пол колеса легковушки. У юной пациентки диагностировали травму голову и несколько ушибов. Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства, при которых ребенок пострадал в ДТП. Виновником аварии стал 24-летний водитель за рулем «Лада Гранта».

- Двигаясь по внутридворовой территории со стороны Череповецкой в сторону Кузнецкой, напротив дома № 15 по Елисеева водитель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая на велосипеде двигалась со стороны Ардатовской, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, по итогам которой примут решение, понесет ли лихач наказание. Добавим, что за минувшие сутки зафиксировано три ДТП, в которых четыре человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU