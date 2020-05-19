В Волгограде наказали 114 беспричинно гуляющих в период коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T08:28:11+03:00

При выходе на улицу не забывайте брать с собой паспорт, уведомление и средства защиты - маску и перчатки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Еще 114 волгоградцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции в период коронавируса. Именно столько людей в Волгоградской области попались за последние сутки 18 мая правоохранителям без документов, которые указывали бы вескую причину – почему они покинули дом и вышли на вольные прогулки.

За полтора месяца режима самоизолции, который действует в Волгоградской области, волгоградцы так устали от нахождения взаперти, что идут гулять, забывая о мерах предосторожности и соблюдении предписанных правил. А расслабляться еще не время. Ограничения окончательно не сняли – режим самоизоляции продлили до 31 мая. А значит, покидать жилище можно только в определенных постановлением губернатора случаях, при себе иметь паспорт и уведомление. За нарушение, напомним, волгоградцам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним также, что с 20 мая в Волгоградской области начинает действовать масочный режим, а значит вас смогут оштрафовать еще и за отсутствие индивидуальных средств защиты. Так что носите маски и перчатки всегда с собой!

ИСТОЧНИК KP.RU