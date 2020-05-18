2020-05-18T17:43:46+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП

В его машине погиб 62-летний пассажир
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело в отношении 57-летнего волгоградца. По вине мужчины погиб пенсионер, который попросил его подвезти.

Авария произошла 3 февраля 2020 года. Рано утром ехал со стороны проезда Дорожников по улице Землячки. Мужчина гнал на высокой скорости. Он не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП возле тротуара. Сам водитель выжил. Но основной удар пришелся на пассажирское сидение. В то утром там находился 62-летний мужчина, который случайно оказался в машине – попросился подвезти его. Травмы оказались очень тяжелыми, волгоградец не выжил.

Когда полицейские приехали на место, то увидели, что автомобилист сильно пьян. Расследование проводили следователи МВД. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Но это не освобождает его от ответственности.

- За гибель пассажира ему грозит до 12 лет лишения свободы. Его участь решит Дзержинский районный суд, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде будут судить пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Камышине: адреса
Под Волгоградом парень украл ящик с пожертвованиями для больных детей
Коронавирус призыву не помеха: волгоградских новобранцев протестируют трижды
В Волжском директору стройфирмы грозит пять лет колонии за смерть рабочего
Владелец кафе в центре Волгограда расширился по поддельным документам
В Волгограде в период пандемии подорожали мука, масло и колбаса
Тесты на антитела к коронавирусу в Волгограде будут делать в июне
Под Волгоградом отчим пытался зарезать 5-летнюю падчерицу и ее 4-летнего братика
Уже более ста волгоградских медиков заразились коронавирусом
Волгоградским врачам обещали доплатить в полном объеме за работу с больными COVID-19
Под Волгоградом цыгане сняли порчу с пенсионерки за 620 тысяч рублей
Полиция Волгограда поймала парня, напавшего с ножом на бабушку-сторожа
Коронавирус в Волгограде: 11 заболевших COVID-19 находятся на ИВЛ
Впервые за 70 лет: в Волгограде начали каремонт школы №36
Работникам стройфирмы в Волгограде не платили зарплату: долг вырос до полумиллиона
За выходные дни полиция оштрафовала 175 волгоградцев, нарушивших самоизоляцию
В центре Волгограда на улице Ткачева заменили асфальт
На трассе «Волгоград - Элиста» под колесами «Лады» погиб пешеход
Волгоградец зарезал собутыльника, защищая даму