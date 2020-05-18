В Волгограде будут судить пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T17:43:46+03:00

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В суд передали уголовное дело в отношении 57-летнего волгоградца. По вине мужчины погиб пенсионер, который попросил его подвезти.

Авария произошла 3 февраля 2020 года. Рано утром ехал со стороны проезда Дорожников по улице Землячки. Мужчина гнал на высокой скорости. Он не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП возле тротуара. Сам водитель выжил. Но основной удар пришелся на пассажирское сидение. В то утром там находился 62-летний мужчина, который случайно оказался в машине – попросился подвезти его. Травмы оказались очень тяжелыми, волгоградец не выжил.

Когда полицейские приехали на место, то увидели, что автомобилист сильно пьян. Расследование проводили следователи МВД. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Но это не освобождает его от ответственности.

- За гибель пассажира ему грозит до 12 лет лишения свободы. Его участь решит Дзержинский районный суд, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU