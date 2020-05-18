Под Волгоградом парень украл ящик с пожертвованиями для больных детей

18 Май 2020 2020-05-18T16:00:19+03:00

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Полтора года колонии строгого режима получил 25-летний житель Иловлинского района за грабеж. Оба преступления, за которые судили молодого человека, были не только противозаконны, но и безнравственны. В январе 2020 года житель Иловли украл ящик для пожертвований благотворительного фонда, в который добрые люди бросали деньги на лечение больных детей. А через несколько дней, видимо, потратив украденное, ограбил родную лежачую тетю. Женщина 72 лет была прикована к постели, в это время племянник забрал 400 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала на операцию.

- Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Иловлинскому району, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU