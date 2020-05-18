Под Волгоградом парень украл ящик с пожертвованиями для больных детей
Полтора года колонии строгого режима получил 25-летний житель Иловлинского района за грабеж. Оба преступления, за которые судили молодого человека, были не только противозаконны, но и безнравственны. В январе 2020 года житель Иловли украл ящик для пожертвований благотворительного фонда, в который добрые люди бросали деньги на лечение больных детей. А через несколько дней, видимо, потратив украденное, ограбил родную лежачую тетю. Женщина 72 лет была прикована к постели, в это время племянник забрал 400 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала на операцию.
- Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Иловлинскому району, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU