2020-05-18T15:48:52+03:00
Политика

Коронавирус призыву не помеха: волгоградских новобранцев протестируют трижды

2,6 тысячи волгоградских парней отправятся этой весной служить в армию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Минобороны РФ.Фото Минобороны РФ.
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Коронавирус сказался на всех отраслях и полностью изменил жизнь волгоградцев, и только призыв в армию никто не отменял. Этой весной отдавать долг родине отправятся 2,6 тысяч волгоградцев. В пресс-службе Южного военного округа уверяют, что обеспечили максимальную защиту новобранцев и армии от коронавируса.

- Всех молодых людей, которые будут прибывать на сборной пункт, разделят на потоки, где призывники одной команды не будут пересекаться с другой. А тестирование на COVID-19 каждому новобранцу сделают трижды: первый – во время комиссий в районах, второй – перед прибытием на сборный пункт и третий – непосредственно перед убытием команды к месту службы, - поясняют в ЮВО.

Как уточняют в Волгоградской обладминистрации, для обследования призывников будут задействованы 466 медработников региона. Их обследуют терапевты, хирурги, неврологи, офтальмологи, дерматовенерологи, стоматологи, отоларингологи. Также новобранцы пройдут рентген, получат заключение психиатра и нарколога.

- Старшие команд, прибывающие за призывниками, будут дистанционно изучать их личные дела посредством видеосвязи, а также в оцифрованном электронном виде. Передавать команды будут в специально оборудованном месте после проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

К слову, специалисты войск РХБ уже обработали все административные здания сборного пункта в Волгограде, а также дороги и всю территорию вокруг них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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