В Волжском директору стройфирмы грозит пять лет колонии за смерть рабочего

18 Май 2020 2020-05-18T15:08:58+03:00

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В Волжском на скамью подсудимых попал директор ООО «СпецЖилСтрой», руководителя обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Это его разнорабочий в августе 2019-го упал в крыши дома во время ремонта и погиб.

Как установили следователи в июне прошлого года ООО «Энергомашсервис» заключил договор на ремонт кровли на своем здании с ООО «СпецЖилСтрой». Руководитель подрядной фирмы решил сэкономить на рабочих и нанял двух мужчин, как говорят, с улицы. У этих рабочих не было ни соответствующей квалификации, ни разрешений на проведение работ на высоте. Со своей стороны фирма не обеспечила строителей какими-либо средствами защиты, и даже защитное ограждение вокруг стройплощадки не установила. И как раз при проведении ремонтных работ один мужчина сорвался и рухнул вниз. От полученных травм он скончался на месте. Теперь директора будут судить.

- Грозит руководителю ООО «СпецЖилСтрой» до пяти лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU