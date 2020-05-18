Владелец кафе в центре Волгограда расширился по поддельным документам

18 Май 2020 2020-05-18T14:50:10+03:00

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После проверки прокуратуры Центральный суд Волгограда возбудил два уголовных дела относительно владельца магазина-кафе на улице Глазкова в центре города-героя. Его обвинили в двух преступлениях – подделке документов и ложных сведениях в техплане. Предприниматель расширил территорию своего заведения за счет застройки площади, которая по факту ему не принадлежала. А чтобы избежать проблем, он фальсифицировал документацию. Причем привлек кадастрового инженера. В итоге все выглядело так, что земля принадлежала ИП изначально, просто ее не учли. Но обман раскрылся.

- На основании подложных документов был осуществлен государственный кадастровый учет изменений сведений о характеристиках объекта с увеличением его площади с 314 до 554 квадратов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело расследуют сотрудники волгоградской полиции, оно находится на контроле сотрудников прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU