2020-05-18T13:28:48+03:00
Общество

В Волгограде в период пандемии подорожали мука, масло и колбаса

При этом картофель, куриное мясо и яйца снизились в цене
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Выпекать пироги дома становится все дороже.Выпекать пироги дома становится все дороже.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С начала мая в Волгограде вдруг стали расти цены в магазинах на товары первой необходимости – в частности на подсолнечное масло и муку. Причем мука подорожала за неделю на 1,8%. Эту информацию подтвердили в Волгоградстате на основе мониторинга цен за период с 6 по 12 мая. А это значит, что тем, кто любил баловать семью домашней выпечкой, теперь придется пересчитать свои затраты.

К слову, подорожали не только эти продукты. За последнюю неделю цены, пусть и ненамного, стали подниматься на вареную колбасу (подорожала на 0,1%), на белокачанную капусту (на 1,5%), на свежие помидоры (на 1,6%). Даже репчатый лук, которым славится Волгоградская область и тот подорожал на 0,6%.

Впрочем, кое-что в регионе за эти дни и подешевело. Так, снизилась цена на мясо кур – на 2,8%, яйца – на 2,2%, молоко пастеризованное – на 1,3%. Чуть-чуть доступнее стали говядина, свинина, сосиски, сардельки, рыба мороженая, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметана, творог жирный, пшено, крупа гречневая, вермишель, макаронные изделия, сахар и конфеты.

- Из плодоовощной продукции подешевели за неделю картофель – на 2,2% и свежие огурцы – на 0,5%, - добавляют в Волгоградстате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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