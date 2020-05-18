Под Волгоградом отчим пытался зарезать 5-летнюю падчерицу и ее 4-летнего братика

18 Май 2020 2020-05-18T13:11:14+03:00

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Драма разыгралась в одном и сел Ленинского района Волгоградской области: 23-летний мужчина напал на 5-летнюю падчерицу и ее 4-летнего братика с ножом. Дети попали в больницу с ранами. Следователи выяснили, что подозреваемый жил с мамой детишек. На днях супруги повздорили, женщина уехала к родителям, а возлюбленный вслед за ней. Малыши остались дома. Помириться не удалось и отчим вернулся к детям, чтобы отомстить.

- Он схватил кухонный нож и причинил два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки, - рассказала «КП-Волгоград» жуткие подробности случившегося старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Дети в больнице, их жизни ничто не угрожает. А мужчину взяли под стражу на период расследования. Ему грозит наказание по статье за «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU