Под Волгоградом цыгане сняли порчу с пенсионерки за 620 тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T10:58:32+03:00

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Снятие порчи – одна из популярных мошеннических схем. Чаще всего жертвами такого обмана становятся люди старшего возраста, которых легче ввести в заблуждение. Так случилось с 58-летней пенсионеркой из Дубовского района Волгоградской области. На улице женщину выловили две цыганки, напугали порчей, которая лежит на несчастной и главное – ее деньгах, затем пообещали снять заклятие.

Доверчивая женщина принесла 620 тысяч рублей, вырученные с продажи квартиры, а обратно получила сверток с бумажками. Только дома поняла, что это обман.

- 57-летняя жительница города Волгограда, подозреваемая в мошенничестве, а также и ее 30-летний сын, являющийся соучастником преступления, были задержаны по месту жительства. Второй соучастнице преступления удалось скрыться, она объявлена в розыск, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Треть денег мошенники успели потратить – погасили кредит. За это им грозит уголовное наказание и до 6 лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU