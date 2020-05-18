Впервые за 70 лет: в Волгограде начали каремонт школы №36

18 Май 2020 2020-05-18T10:13:35+03:00

Здание на улице Римского-Корсакова из-за аварийного состояния закрыли несколько лет назад, теперь восстанавливают

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Несколько лет здание школы №36, расположенного в поселке Ангарском на улице Римского-Корсакова, пустовало. Учебное заведение вынуждено закрыли, когда по стенам пошли огромные трещины, и комиссия признала его аварийное состояние (еще бы, ведь построено оно было в далеком 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось). Сегодня здесь приступили к его капитальному ремонту.

- Специалисты обследовали здание школы, в том числе и фундамент, и пришли к выводу, что грунт под зданием не является просадочным, а в неудовлетворительное состояние здание пришло из-за общего износа конструкций, - говорят в мэрии.

В мае, первым делом, рабочие проведут работы по усилению фундамента и основных конструкций здания. В настоящее время специалисты снимают старый линолеум и деревянный настил пола во всех помещениях школы, на их место постелют новое покрытие.

- В здании полностью заменят систему отопления, переделают все ветхие внутрикомнатные перегородки, обновят цоколь по всему периметру здания и чердачные перекрытия. Все это планируют сделать до конца мая, а в июне обещают приступить непосредственно к работам по усилению конструкций здания. Сейчас на трудятся 10 рабочих, задействовано несколько единиц техники, - сообщают в администрации Волгограда.

За лето-осень подрядчик должен также утеплить фасад здания, отремонтировать цоколь и подвальные помещения, заменить напольное и кровельное покрытие, сделать наружный водосток, систему отопления, поставить пластиковые окна и прочее. Все ремонтные работы подрядчик должен завершить к концу 2020 года.

- Капремонт школы проходит за счет средств разных уровней бюджета – федерального, областного и городского.

ИСТОЧНИК KP.RU