2020-05-18T09:43:16+03:00
Общество

Работникам стройфирмы в Волгограде не платили зарплату: долг вырос до полумиллиона

Директор компании стал фигурантом уголовного дела
Юлия Данильченко
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Гендиректор одной из строительных фирм Волгограда стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Шесть работников компании несколько месяцев не получали ни копейки, общий долг перед ними вырос до полумиллиона рублей. Задержки происходили в 2018-19 годах, когда предприятие хорошо зарабатывало, общий доход за год составил 8 миллионов. Однако директор не торопился тратить эти средства на зарплату, посчитав, что это не самая главная статья расходов.

- В результате предпринятых органами следствия мер в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Следователи разбираются в нюансах и подозревают, что могут быть и другие лица, причастные к этому преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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