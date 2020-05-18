За выходные дни полиция оштрафовала 175 волгоградцев, нарушивших самоизоляцию

18 Май 2020 2020-05-18T09:35:16+03:00

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Несмотря на то, что с 14 мая в Волгоградской области разрешили прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе, режим самоизоляции еще действует. А это значит, что без лишней надобности и без причины выходить на улицу запрещено. А тем, кто находится на карантине и вовсе запрещено высовываться из дома. Тем не менее, нарушителей хватает. За последние три дня –15,16 и 17 мая - в Волгоградской области на нарушении попались 261 человек: 86 волгоградцев –в пятницу, еще 175 – в субботу и воскресенье. На всех сотрудники полиции составили административные протоколы, а значит, этим людям грозит штраф.

- Напомним, за нарушение волгоградцам грозит от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, - цитируют закон в региональном Главке.

Еще раз напомним, что при выходе из квартиры или дома необходимо иметь при себе разрешительные документы – паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице!

ИСТОЧНИК KP.RU