В центре Волгограда на улице Ткачева заменили асфальт

18 Май 2020 2020-05-18T09:33:10+03:00

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Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжает преображать волгоградские магистрали, на которые давно жаловались автомобилисты. В их числе была улица Ткачева в Центральном районе. Десятилетия она не видела капитального ремонта, но в 2020 году за нее взялись основательно.

Подрядчик в лице МУП «Северное» уже завершил реконструкцию проезжей части. Заменили более 11 тысяч квадратных метров поверхности. Для этого использовали новый асфальтоукладочный комплекс – его ширина соответствует ширине дороги, что экономит время и силы. Не забыли и о ливневках.

- Новое полотно сформировано с небольшим уклоном в сторону обочин для отвода талых и осадочных вод в систему ливневой канализации. На всем протяжении обновляемого участка были восстановлены около 30 люков инженерных коммуникаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU