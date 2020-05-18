2020-05-18T09:33:10+03:00
Общество

В центре Волгограда на улице Ткачева заменили асфальт

Десятилетия дорогу не ремонтировали капитально
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: городская администрация.Фото: городская администрация.
Изменить размер текста:

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжает преображать волгоградские магистрали, на которые давно жаловались автомобилисты. В их числе была улица Ткачева в Центральном районе. Десятилетия она не видела капитального ремонта, но в 2020 году за нее взялись основательно.

Подрядчик в лице МУП «Северное» уже завершил реконструкцию проезжей части. Заменили более 11 тысяч квадратных метров поверхности. Для этого использовали новый асфальтоукладочный комплекс – его ширина соответствует ширине дороги, что экономит время и силы. Не забыли и о ливневках.

- Новое полотно сформировано с небольшим уклоном в сторону обочин для отвода талых и осадочных вод в систему ливневой канализации. На всем протяжении обновляемого участка были восстановлены около 30 люков инженерных коммуникаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые за 70 лет: в Волгограде начали каремонт школы №36
Работникам стройфирмы в Волгограде не платили зарплату: долг вырос до полумиллиона
За выходные дни полиция оштрафовала 175 волгоградцев, нарушивших самоизоляцию
В центре Волгограда на улице Ткачева заменили асфальт
На трассе «Волгоград - Элиста» под колесами «Лады» погиб пешеход
Волгоградец зарезал собутыльника, защищая даму
График сброса на Волжской ГЭС в мае: больше воды
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
С 18 мая в пяти районах Волгограда отключат горячую воду
Коронавирус в Волгоград привезли из Москвы, Питера и Башкортостана
В Волгоградской области за сутки заболели 5 детей до шести лет
География COVID-19 в Волгоградской области: в Николаевском районе плюс 10 зараженных
В волгоградском ЦПКиО появился памятник легендарному инженеру Шухову
В Волгограде таксист устроил ДТП с пострадавшим
Коронавирус в Волгограде: плюс 65 зараженных за сутки
В центре Волгограда столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»: 4-летний мальчик в больнице
Под Волгоградом расчистят семь километров русла Арчеды и обустроят парк на берегу
На юге Волгограда сгорел дом: есть пострадавший
Волгоградские волонтеры выступили против сноса конюшен "Соснового бора"
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
Оперштаб Волгограда не подтвердил смерть 14-го пациента с коронавирусом
В 2020-м на замену лифтов в Волгограде потратят 537 миллионов рублей
Семь лет насиловал дочь: волгоградца отправили в колонию на 18 лет
В автобусе Волгоград-Москва полиция нашла три ящика живых раков
Коронавирус в Волгограде: плюс 86 человек за сутки
Под Волгоградом чиновника задержали за убийство кабана