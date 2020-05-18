На трассе «Волгоград - Элиста» под колесами «Лады» погиб пешеход

18 Май 2020 2020-05-18T08:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 17 мая, на трассах Волгоградской области произошло 7 аварий, в которых 8 человек получили серьезные увечья, еще один погиб. Смертельное ДТП случилось в Светлоярском районе около полуночи. Посреди проезжей части сбили 43-летнего мужчину. Как выяснилось, наезд совершил 42-летний водитель «Лада Ларгус», который ехал по магистрали «Волгоград - Элиста» в сторону города-героя.

- Он вершил наезд на 43-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вызвали «скорую», но даже оперативно приехавшие медики не смогли спасти пешехода – он скончался на месте происшествия. По предварительной информации, погибший шел посреди дороги. Вполне возможно, что в темное время суток водитель заметил его слишком поздно и не успел притормозить. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU