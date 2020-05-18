Волгоградец зарезал собутыльника, защищая даму

18 Май 2020 2020-05-18T08:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Печально, но факт: в России ни один праздник не обходится без пьяных разборок. Вот в и эти майские дни в Волгоградской области очередная попойка закончилась выяснением отношений между собутыльниками, дракой и поножовщиной. Итог трагичен – один убит, второму грозит колония.

Случилось это 4 мая в Жирновском районе Волгоградской области. В тот день в гости к 58-летнему местному жителю пришли приятели. В числе гостей была и 41-летняя женщина. Когда все друзья уже были навеселе, между одним из гостей и женщиной вспыхнул конфликт.

- Хозяин жилища услышал, как один из гостей грубит присутствующей за столом даме. Он встал на ее защиту, разгорелся скандал. Выяснять отношения мужики отправились на улицу, при этом хазяин дома прихватил с собой кухонный нож. Именно ним он и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, повредив легкое, - рассказывает руководитель Жирновского МРСО СУ СК по Волгоградской области Руслан Капитанчук.

Раненый мужчина скончался от потери крови. Его тело утром следующего дня обнаружили на улице случайные прохожие, они и сообщили в полицию.

- Подозреваемый в убийстве уже задержан. В отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Расследование продолжается, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU