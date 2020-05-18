2020-05-18T08:52:49+03:00
Общество

График сброса на Волжской ГЭС в мае: больше воды

На Волгоградском гидроузле во второй половине мая 2020 года увеличили сброс [график сброса воды]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сбросы на Волжской ГЭС вновь увеличили в конце мая.Сбросы на Волжской ГЭС вновь увеличили в конце мая.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году в Волгоградской области было раннее половодье. Для наполнения Волго-Ахтубинской поймы этого было достаточно, а вот для рыбы – маловато. Обосновали нехваткой воды. Тем не менее, вплоть до середины мая сбросы воды на Волжской ГЭС держались на уровне около 16 тысяч кубометров в секунду. И до конца мая 2020 года Росводресурсы решили еще увеличить сбросы. До самого лета объемы проходящей через Волгоградский гидроузел воды составят 17000 – 18000 кубометров в секунду. Волжская ГЭС продолжает работать в режиме специального весеннего пропуска.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, согласно графика по 30 мая 2020 включительно Волгоградский гидроузел будет пропускать в среднем 18000±500 м³/с воды. Начиная с 31 мая 2020 среднесуточные сбросы планируют постепенно снижать, начиная от 17000±300 м³/с ежедневным уменьшением на 500 м³/с. В результате к 10 июня сбросы воды на Волгоградском гидроузле должны составить 12000±300 м³/с. При этом график сброса воды на Волжской ГЭС могут откорректировать по ситуации.

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Все помнят, как в прошлые годы тонны рыбы погибали из-за маловодья в Астрахани. Помнят и засуху, когда высыхали колодцы у жителей Среднеахтубинского района, погибал урожай. В этом году воды немного, и специалисты снова встали перед выбором: обводнить пойму для нужд человека, для урожая, или обеспечить благоприятные условия для нереста рыбы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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